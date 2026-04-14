Regione al via il concorso di idee Green 5.0 | la città che cambia per le scuole

Dare voce alle nuove generazioni per immaginare città più sostenibili, resilienti e innovative. Con questo obiettivo l’Assessorato all’Ambiente della Regione Campania lancia il concorso di idee "Green 5.0: la città che cambia", rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole primarie e.🔗 Leggi su Salernotoday.it

"Palermo città della legalità", al via il concorso per le scuole: "Progetto per educare ai valori della giustizia"Il concorso, che prevede la partecipazione di tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado di Palermo, si divide in due fasi.

Lavori a Bagnoli, via a campagna informativa nelle scuole: “Anche un concorso di idee”Tempo di lettura: 2 minutiLavori a Bagnoli, parte la campagna informativa del commissariato di governo per il Sin Bagnoli-Coroglio, nelle scuole...

Temi più discussi: Campania, al via il concorso per le scuole Green 5.0: la città che cambia; Concorso PNRR3 docenti secondaria, proseguono le prove pratiche e orali [AGGIORNATO]; Elenchi regionali per le immissioni in ruolo: via libera agli idonei del concorso straordinario 2020; Via al concorso fotografico Il mio giardino biodiverso di Legambiente - Edizione 2026.

Regione, al via il concorso di idee Green 5.0: la città che cambia per le scuoleUn’iniziativa che mette al centro l’ambiente coinvolgendo creatività, partecipazione e responsabilità, chiamando i giovani e le giovani a ripensare luoghi reali delle proprie città, trasformandoli in ... salernotoday.it

Infermieri. Al via maxi concorso per infermieri. Ecco come funzioneràPur essendo indetto per due posti richiesti dall'Aou Senese, il concorso darà origine ad una graduatoria a cui attingeranno tutte le Aziende del Sistema Sanitario della Toscana per le assunzioni nei ... quotidianosanita.it

La Regione Siciliana al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Attività storiche, Regione Lombardia mette in campo 7 milioni x.com