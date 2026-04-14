Operai al lavoro in città e saranno possibili disagi | quando e le vie interessate
A Monza, gli operai sono impegnati in interventi lungo diverse strade per sostituire i quadri elettrici vecchi con modelli più recenti. I lavori si svolgeranno nei prossimi giorni, coinvolgendo numerose vie della città. Durante questa fase, potrebbero verificarsi disagi alla viabilità e temporanei disservizi. La sostituzione mira a migliorare l’illuminazione pubblica e a risolvere il problema delle strade scarsamente illuminate.
Monza si prepara a dire addio all'annoso problema delle strade buie. Nei prossimi giorni, infatti, gli operai saranno al lavoro in decine di strade dove prenderanno il via nuovi interventi di dismissione e sostituzione dei quadri elettrici obsoleti con quelli di nuova generazione. A operare sul.🔗 Leggi su Monzatoday.it
Operai al lavoro: le vie di Monza dove si riaccenderanno le luciCon l’inizio del 2026 proseguono i lavori di efficientamento della rete dell’illuminazione pubblica nella città di Monza.
Acqua, lavori urgenti alla centrale: stop temporaneo flusso e possibili disagi in città, ecco quando e doveUn intervento urgente sulla rete idrica cittadina comporterà possibili disagi nell’erogazione dell’acqua a Messina nei prossimi giorni.
Operai morti a Palermo, eseguite le autopsie: la tragedia ricostruita in 3D https://qds.it/operai-morti-palermo-autopsie-tragedia-via-ruggero-marturano/ - facebook.com facebook
Operai morti a Palermo, eseguite le autopsie: la tragedia ricostruita in 3D x.com