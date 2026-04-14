Operai al lavoro in città e saranno possibili disagi | quando e le vie interessate

A Monza, gli operai sono impegnati in interventi lungo diverse strade per sostituire i quadri elettrici vecchi con modelli più recenti. I lavori si svolgeranno nei prossimi giorni, coinvolgendo numerose vie della città. Durante questa fase, potrebbero verificarsi disagi alla viabilità e temporanei disservizi. La sostituzione mira a migliorare l’illuminazione pubblica e a risolvere il problema delle strade scarsamente illuminate.