Le Schubertiadi della Sinfonica | La mia infanzia armeno-viennese Tra il violino e i Lieder di mamma

Il 19 novembre a Vienna si terrà una serata dedicata alle Schubertiadi, evento che rende omaggio a Franz Schubert in vista del bicentenario della sua morte. La manifestazione ricorderà il compositore, morto a 31 anni nel 1828, con esecuzioni di Lieder e brani di musica da camera. La serata si ispira all’atmosfera della sua infanzia a Vienna e ai ricordi della musica di sua madre, con performance che richiamano le sue origini e il suo stile.

Schubertiade per rendere omaggio alla genialità di Franz Schubert, anticipando le celebrazioni del duecentesimo anniversario dalla sua morte: a Vienna, il 19 novembre 1828, a soli 31 anni. Nonostante Schubert fosse apprezzato in vita solo per i suoi Lieder, il genio austriaco ha lasciato magnifiche composizioni, alcune delle quali pubblicate postume su intervento di Brahms. Durante la sua breve vita Schubert ha scritto musica da camera, per pianoforte, musica sacra, musiche di scena e undici sinfonie. La Società del Quartetto e l’Orchestra Sinfonica di Milano hanno ideato questa Schubertiade. Stasera all’Auditorium di largo Mahler a Milano (ore 20.30) il direttore musicale della Sinfonica Emmanuel Tjeknavorian al violino, Caterina Isaia al violoncello e Gabriele Strata al pianoforte eseguiranno un programma di Schubert (Sonatensatz D 28, Sonata D 821 “Arpeggione”, Sonata n. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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