I concerti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana sul podio del Politeama il direttore armeno Karen Durgaryan

Venerdì 10 aprile alle ore 20, l’Orchestra Sinfonica Siciliana terrà un concerto al Politeama con il direttore armeno Karen Durgaryan sul podio. Il programma include composizioni che riflettono elementi della tradizione culturale russa e dell’identità armena, con un focus su storie e leggende ricche di slancio epico, virtuosismo e colori orchestrali vari. La serata fa parte della 66ª stagione dell’orchestra.

Tradizione culturale russa e identità armena, storie e leggende cariche di slancio epico, virtuosismo e variegato colore orchestrale: questi i temi che uniscono il programma dei prossimi concerti della 66ª Stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, in programma venerdì 10 aprile alle ore 20.30 e sabato 11 aprile alle ore 17.30 al Politeama Garibaldi di Palermo. Il concerto si apre con l’Ouverture da Ruslan e Ljudmila di Michail Ivanovic Glinka, una delle pagine più celebri del repertorio russo. Tratta dall’opera omonima ispirata al poema di Puškin, l’ouverture è un concentrato di energia e brillantezza: un brano rapido, scintillante, costruito su temi contrastanti, tra slancio festoso e cantabilità lirica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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