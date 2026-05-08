Durante un'intervista al podcast Call Her Daddy, la cantante americana ha parlato di alcune sue abitudini particolari, tra cui il ciondolo che indossa al collo. Ha spiegato che al suo interno si trova un pezzo della placenta, che lei e sua madre hanno preparato frullandola e inserendola nella collana. La cantante ha inoltre affermato che questo oggetto apre il terzo occhio.

Durante un’intervista al podcast Call Her Daddy, Kesha ha raccontato alcune delle sue abitudini più particolari, attirando l’attenzione soprattutto per un ciondolo che porta al collo e che, secondo quanto dichiarato dalla cantante statunitense, contiene parte della sua placenta. Il contenuto è stato ripreso anche da People. Nel corso della conversazione con la conduttrice Alex Cooper, Kesha ha mostrato il gioiello, inizialmente scambiato per un dente. La cantante ha chiarito subito: “No, quello non è un dente. È la mia placenta”. Poco dopo, si è accorta di averlo perso tra i cuscini dello studio e ha commentato: “Ho perso la mia placenta sul tuo divano”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Porto al collo un pezzo della mia placenta. Io e mia mamma l’abbiamo messa nel frullatore e poi inserita in una collana. Apre il terzo occhio”: le parole di Kesha

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