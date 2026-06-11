Gli studenti hanno installato delle strutture per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. La direzione sociosanitaria dell’Asst Ovest Milanese ha avviato iniziative finanziate dalla Regione, che includono programmi di prevenzione e servizi di assistenza per le donne che si rivolgono al Pronto soccorso. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sui luoghi specifici delle installazioni.

Per contrastare la violenza di genere la direzione sociosanitaria dell’Asst Ovest Milanese ha attivato diverse azioni, con i finanziamenti della Regione, dalla prevenzione primaria alla presa in carico delle donne che si presentano al Pronto soccorso. Una di queste inziative, basata sul concetto di uguaglianza di genere, ha visto protagonisti alcuni dei centri disabili operanti in zona. "Chi ha partecipato a questa iniziativa ha potuto lavorare sugli stereotipi tra uomo e donna, sei capace-non sei capace, puoi fare questo-non puoi fare questo – spiega Susanna Fedele della Direzione sociosanitaria – Le altre linee di azione del progetto prevedono interventi di prevenzione nelle scuole, un... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le installazioni degli studenti contro la violenza sulle donne

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