Sulle Dolomiti venti modelle in rosso lanciano un messaggio chiaro contro la violenza sulle donne

Sulle Dolomiti, tra il paesaggio innevato e un’atmosfera particolare, si è svolta un’iniziativa con venti modelle vestite di rosso. L’evento si è tenuto a Canazei, nell’ambito del calendario organizzato da Ale Piva, e fa parte del progetto ‘Travel Model by Top Miss Agency’. L’evento è stato ideato da Carmelo Tornatore, un organizzatore cesenate, e ha avuto come obiettivo quello di lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne.

A Canazei (Val di Fassa) tra neve, panorama mozzafiato e un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà. All’interno del calendario organizzato da Ale Piva, si è svolta un’iniziativa dal forte impatto sociale: il ‘Travel Model by Top Miss Agency’, ideato dal cesenate Carmelo Tornatore, che ha portato in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it in via correggio una nuova panchina rosso contro la violenza sulle donneIn occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, ed a tre anni dal conseguimento della certificazione... Nasce il “Bosco rosso” contro la violenza sulle donne. Arianna Meloni: «Questa è l’Italia che vogliamo costruire» (video)Il progetto, promosso dall'associazione Algaxia, è il primo nel suo genere: coniuga riqualificazione urbana e tecnologie per garantire uno spazio... Si parla di: Sulle Dolomiti venti modelle in rosso lanciano un messaggio chiaro contro la violenza sulle donne; KASWALDER (CONSIGLIO PAT/PATT) * DOLOMITI ENERGIA: PATRIMONIO DA BLINDARE, MA SERVE UNA SVOLTA SUGLI INVESTIMENTI. IL NODO DELLE CONCESSIONI 2029 IMPONE IL MODELLO IN-HOUSE O UNA NUOVA SOCIETÀ PUBBLICA. Dalle Dolomiti venti modelle in rosso lanciano un messaggio chiaro contro la violenza sulle donneLocation d’eccezione per questo shooting è stato il Rifugio Laurins Lounge di Carezza, che si trova a oltre 2300 metri di altitudine ... cesenatoday.it