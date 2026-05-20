Arezzo contro la violenza sulle donne mercatini di solidarietà in ricordo di Giulia Cecchettin | ecco le cooperative inventate dagli studenti

Arezzo ha organizzato dei mercatini di solidarietà in ricordo di Giulia Cecchettin, con l’obiettivo di raccogliere fondi per finanziare le gite degli studenti che non possono permetterselo e per supportare la Fondazione dedicata alla memoria della giovane. L’iniziativa si è svolta in diverse location cittadine, coinvolgendo le cooperative create dagli studenti, che hanno contribuito alla vendita di prodotti e servizi. Questi eventi hanno attirato numerosi partecipanti, evidenziando l’impegno della comunità contro la violenza sulle donne e per ricordare Giulia.

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Arezzo, 20 maggio 2026 – Mercatini solidali per finanziare le gite dei compagni che non possono permettersele e sostenere attivamente la Fondazione Giulia Cecchettin. La classe 3C della scuola Masaccio di San Giovanni Valdarno ha ideato la cooperativa "Communeteen We Do". Un esempio purissimo di cittadinanza attiva e mutualismo che mette al centro il sostegno ai più fragili e il contrasto alla violenza di genere. Il progetto è stato realizzato grazie alla Cooperativa Sociale LeGO con l’intervento della BCC Valdarno. L'impresa simulata da ragazze e ragazzi dell'istituto è stata presentata nell'ambito del progetto "Verso Toscana... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo, contro la violenza sulle donne mercatini di solidarietà in ricordo di Giulia Cecchettin: ecco le cooperative “inventate” dagli studenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Mensa digitale e aree relax. Queste le cooperative ’inventate’ dagli studentiGROSSETO Gestire gli ordini della mensa con un’app e creare spazi di incontro progettati dagli studenti per gli studenti. In Umbria un murales contro la violenza sulle donne disegnato dagli studentiL'iniziativa è stata portata avanti a Foligno con il contributo dei sindacati, della Regione, Comune e Provincia di Perugia Un gigantesco murale... Arezzo, contro la violenza sulle donne mercatini di solidarietà in ricordo di Giulia Cecchettin: ecco le cooperative inventate dagli studentiLa scuola Masaccio di San Giovanni Valdarno ha presentato il progetto nella Piazza delle Idee di Confcooperative Toscana ... lanazione.it Sanremo 2026, Gino Cecchettin sul palco: Scusate, ho letto il nome di Giulia. Ricordiamo che l'amore è libertàSul palco dell'Ariston cala il silenzio mentre sul ledwall appaiono i nomi di centinaia di vittime di femminicidio. Al Festival di Sanremo è stato dedicato un momento alla sensibilizzazione contro la ... leggo.it