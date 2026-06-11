Le accuse agli indagati | Volevano corrompere altri due giudici Lega | avanti col progetto
Sono state formulate accuse contro alcuni indagati che avrebbero tentato di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti. L’obiettivo sarebbe stato influenzare le decisioni riguardanti un dossier sul Ponte dello Stretto. La Lega ha dichiarato di voler proseguire con il progetto. Le indagini sono ancora in corso e riguardano le modalità e i soggetti coinvolti nell’ipotesi di corruzione.
Puntavano a corrompere il maggior numero di giudici della Corte dei Conti per "condizionare le loro scelte" nel dossier sul Ponte dello Stretto. È quanto emerge dall’indagine della Procura di Roma che vede indagati per corruzione – oltre all’ex presidente aggiunto della Corte, Tommaso Miele – anche l’avvocato Francesco Saccomanno già componente del Consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina Spa e dal 2021 al 2024 commissario della Lega in Calabria, e l’imprenditore Vincenzo Virgiglio, indicato come responsabile delle relazioni esterne dell’Accademia Calabria. Proprio questi ultimi due avrebbero tentato di avvicinare almeno altri due giudici per avere altre ’talpe’ nel tribunale contabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Notizie e thread social correlati
Ponte sullo Stretto: "Gli indagati tentarono di corrompere altri due giudici"Due giudici della Corte dei Conti sono stati oggetto di tentativi di corruzione da parte degli indagati coinvolti nel dossier sul Ponte dello Stretto.
Inchiesta Ponte sullo Stretto, gli indagati "tentarono di corrompere altri due giudici"Nell'inchiesta sul Ponte sullo Stretto, due persone sono state indagate per aver tentato di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti.
Temi più discussi: Le accuse agli indagati: Volevano corrompere altri due giudici. Lega: avanti col progetto; Ponte sullo Stretto, tre indagati per corruzione: Volevano condizionare la Corte dei Conti; Ponte sullo Stretto, Procura apre inchiesta per corruzione: Indagati volevano condizionare Corte Conti; Ex pentito minacciato a Maddaloni, i verbali: Ora te ne devi andare da qui altrimenti ti spariamo.
?L'ennesimo scandalo travolge il centrodestra siciliano. ? Stavolta nel mirino della Procura di Caltanissetta finisce il CEFPAS, il Centro regionale di formazione del personale sanitario, con 8 indagati tra cui un deputato di Forza Italia all'ARS. Le accuse son facebook
Le accuse agli indagati: Volevano corrompere altri due giudici. Lega: avanti col progettoPuntavano a corrompere il maggior numero di giudici della Corte dei Conti per condizionare le loro scelte nel dossier ... quotidiano.net
Ponte sullo Stretto, tre indagati per corruzione: Volevano condizionare la Corte dei ContiPonte sullo Stretto, tre indagati per corruzione: Volevano condizionare la Corte ...Ponte sullo Stretto, tre indagati per corruzione: Volevano condizionare la Corte dei Conti. L'inchiesta della procura di Roma. tgcom24.mediaset.it