Le accuse agli indagati | Volevano corrompere altri due giudici Lega | avanti col progetto

Notizia in breve

Sono state formulate accuse contro alcuni indagati che avrebbero tentato di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti. L’obiettivo sarebbe stato influenzare le decisioni riguardanti un dossier sul Ponte dello Stretto. La Lega ha dichiarato di voler proseguire con il progetto. Le indagini sono ancora in corso e riguardano le modalità e i soggetti coinvolti nell’ipotesi di corruzione.