Le accuse agli indagati | Volevano corrompere altri due giudici Lega | avanti col progetto

Da quotidiano.net 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state formulate accuse contro alcuni indagati che avrebbero tentato di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti. L’obiettivo sarebbe stato influenzare le decisioni riguardanti un dossier sul Ponte dello Stretto. La Lega ha dichiarato di voler proseguire con il progetto. Le indagini sono ancora in corso e riguardano le modalità e i soggetti coinvolti nell’ipotesi di corruzione.

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Puntavano a corrompere il maggior numero di giudici della Corte dei Conti per "condizionare le loro scelte" nel dossier sul Ponte dello Stretto. È quanto emerge dall’indagine della Procura di Roma che vede indagati per corruzione – oltre all’ex presidente aggiunto della Corte, Tommaso Miele – anche l’avvocato Francesco Saccomanno già componente del Consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina Spa e dal 2021 al 2024 commissario della Lega in Calabria, e l’imprenditore Vincenzo Virgiglio, indicato come responsabile delle relazioni esterne dell’Accademia Calabria. Proprio questi ultimi due avrebbero tentato di avvicinare almeno altri due giudici per avere altre ’talpe’ nel tribunale contabile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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