Ponte sullo Stretto | Gli indagati tentarono di corrompere altri due giudici

Due giudici della Corte dei Conti sono stati oggetto di tentativi di corruzione da parte degli indagati coinvolti nel dossier sul Ponte dello Stretto. Le persone indagate avrebbero cercato di influenzare le decisioni di altri giudici con l’obiettivo di orientare le valutazioni sul progetto. Le indagini sono in corso, e al momento non sono stati resi noti dettagli sulle modalità dei tentativi di corruzione o sulle eventuali conseguenze.

Puntavano a corrompere il maggior numero di giudici della Corte dei Conti per «condizionare le loro scelte» nel dossier sul Ponte dello Stretto. E’ quanto emerge dall’indagine della Procura di Roma che vede indagati per corruzione - oltre all’ex presidente aggiunto della Corte, Tommaso Miele - anche l’avvocato Francesco Saccomanno già componente del cda della società Stretto di Messina Spa e dal 2021 al 2024 commissario della Lega in Calabria, e l'imprenditore Vincenzo Virgiglio, indicato come responsabile delle relazioni esterne dell’associazione «Accademia Calabria». Proprio questi ultimi due avrebbero tentato di avvicinare almeno... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Ponte sullo Stretto, Saccomanno e Virgiglio tentarono di corrompere altri due giudici

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