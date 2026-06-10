Ponte sullo Stretto | Gli indagati tentarono di corrompere altri due giudici

Da feedpress.me 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due giudici della Corte dei Conti sono stati oggetto di tentativi di corruzione da parte degli indagati coinvolti nel dossier sul Ponte dello Stretto. Le persone indagate avrebbero cercato di influenzare le decisioni di altri giudici con l’obiettivo di orientare le valutazioni sul progetto. Le indagini sono in corso, e al momento non sono stati resi noti dettagli sulle modalità dei tentativi di corruzione o sulle eventuali conseguenze.

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Ponte sullo Stretto, Saccomanno e Virgiglio tentarono di corrompere altri due giudici

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