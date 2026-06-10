inchiesta ponte sullo stretto gli indagati tentarono di corrompere altri due giudici

Nell'inchiesta sul Ponte sullo Stretto, due persone sono state indagate per aver tentato di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti. Si tratta di un avvocato e di un imprenditore, accusati di aver cercato di influenzare le decisioni giudiziarie. L’indagine ha portato alla luce i tentativi di corruzione messi in atto da Saccomanno e Virgiglio. Le autorità hanno proceduto con le verifiche sulle loro condotte.

L'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgiglio tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti. È quanto emerge dall'indagine della Procura di Roma sul Ponte sullo Stretto che coinvolge anche l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele. I componenti della cosiddetta «cricca» avvicinarono, senza ottenere risultati, altri due magistrati contabili che dovevano occuparsi del dossier Ponte. I giudici avvicinati non diedero seguito alle sollecitazioni arrivate dai due indagati. Il materiale sequestrato e il rapporto Miele-Virgiglio Intanto, sul fronte delle indagini, gli inquirenti sono al lavoro sul materiale sequestrato dai carabinieri del Ros. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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