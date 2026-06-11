In diverse sedi italiane, figure politiche e amministrative mostrano un crescente interesse per le proposte di Vannacci. Dalle aule parlamentari ai municipi, si registra un forte richiamo verso le sue idee. La sua presenza si fa sentire in incontri e riunioni, con richieste di approfondimenti e adesioni. La diffusione del suo pensiero si manifesta attraverso incontri pubblici e comunicazioni ufficiali, creando un diffuso fermento tra gli attori politici.

Tutti lo cercano, tutti lo vogliono. Dal Parlamento di Roma al Comune di Valguarnera Caropepe, s’intona la cavatina. Largo al factotum della città. Roberto Vannacci vorrebbe diventare il Figaro della destra: «Pronto a far tutto, la notte e il giorno, sempre d’intorno in giro sta». Quattro mesi fa, dopo aver mollato la Lega, ha fondato Futuro Nazionale. «Where volete che vada?», domandavano sprezzanti i colonnelli. Ma l’ultima evoluzione dei partiti personali tocca il quattro per cento nei sondaggi. Potrebbe essere necessaria per la vittoria della maggioranza alle prossime elezioni. Per carità: rimanendo nel campo operistico, la politica italiana è «qual piuma al vento», come la donna del Rigoletto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’avanzata di Vannacci: il piano segreto per conquistare la destra italiana

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