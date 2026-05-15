Un ex collaboratore di Roberto Vannacci ha rivelato che dietro la nascita del suo movimento politico ci sarebbe stata una strategia pianificata molto tempo prima della sua candidatura ufficiale. Secondo quanto dichiarato, il progetto sarebbe stato messo a punto con attenzione e senza improvvisazioni, coinvolgendo più figure e passaggi precisi. La notizia si aggiunge alle discussioni sul percorso politico dell’ex ufficiale, che ha attirato l’attenzione di vari osservatori e analisti nel corso degli ultimi mesi.

Dietro la nascita del fenomeno politico di Roberto Vannacci ci sarebbe stata una lunga strategia costruita ben prima dell’ingresso ufficiale in politica. A raccontarlo è Norberto De Angelis, ex presidente del movimento Il Mondo al Contrario e soprattutto storico amico del generale, oggi però diventato uno dei suoi critici più duri. In una lunga intervista a la Repubblica, De Angelis ricostruisce il rapporto personale e politico con Vannacci e lancia accuse pesanti: dal presunto progetto iniziale con Fratelli d’Italia fino alla rottura con la Lega, definita apertamente un “tradimento”. Le parole di De Angelis fanno rumore soprattutto perché arrivano da uno degli uomini più vicini al generale nei mesi dell’esplosione mediatica del libro Il mondo al contrario, diventato poi il trampolino di lancio della carriera politica di Vannacci. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Un traditore”. Vannacci, l’ex braccio destro svela il suo piano segreto

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