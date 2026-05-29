Un generale in pensione ha annunciato una manifestazione a Roma, attirando l’attenzione della destra italiana. La protesta si terrà davanti a un importante monumento storico e coinvolge sostenitori che indossano uniformi e simboli militari. La data dell’evento è stata comunicata nelle ultime ore, con un invito a partecipare rivolto ai simpatizzanti. La scena si svolge nel centro della capitale, tra striscioni e cori di supporto.

E se Vannacci, il De Gaulle con la faccia all’Alberto Sordi, ma senza il suo humour, facesse la marcia su Roma alle prossime amministrative? Un Vannacci puro e crudo, supportato da un Richelieu come Alemanno ormai libero, con torme di tifosi ed aficionados dei fasci e fasti littori, promettesse morte ad Uber conquistando i tassisti, i tifosi di destra della Lazio, quelli omofobi romanisti, al grido di faccetta nera conquisterebbe i razzisti de’ Roma? In fondo a Fini, che era un occhialuto moderato andò bene, oggi in questi tempi trash un Generale della Folgore, magari con qualche bel tatuaggio coatto alla Verdone, non farebbe furore? Ed il... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vannacci alla conquista di Roma? Lo scenario che agita la destra italiana

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