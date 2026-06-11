L’assoluzione di Dassilva e le 5 piste alternative sulla morte di Pierina Paganelli

La difesa di Louis Dassilva ha presentato cinque piste alternative sulla morte di Pierina Paganelli. Questa ipotesi è stata comunicata dagli avvocati Riario Fabbri e Davide Grassi, che rappresentano Dassilva. La discussione riguarda le possibili cause e circostanze diverse rispetto all’ipotesi iniziale. La posizione della difesa si concentra su queste varianti, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle piste alternative.

Ci sono cinque piste alternative sulla morte di Pierina Paganelli. Le ha elencate la difesa di Louis Dassilva, con gli avvocati Riario Fabbri e Davide Grassi. Sostenendo che la procura non le ha valorizzate. «E sicuramente non doveva capitare anche in questo procedimento», ha concluso l’avvocato con Repubblica uscendo dall’aula ieri a notte fonda dopo l’assoluzione del suo assistito. Le cinque piste sulla morte di Pierina Paganelli. La prima pista è il rumore di una porta tagliafuoco che si chiude alle 22.14, secondo la telecamera del box auto adiacente a quella di Pierina. Si tratta della stessa che registra l’omicidio in diretta. Nell’audio si sentono le grida della donna. Ma sono prima più forti, poi più deboli. 🔗 Leggi su Open.online

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