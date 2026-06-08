Louis Dassilva aspetta la sentenza dopo il processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. Durante il dibattimento, sono stati presentati alcuni indizi che puntano verso la sua responsabilità, tra cui tracce di DNA trovate sulla scena del delitto e testimonianze raccolte in tribunale. La difesa ha invece sottolineato alcune incongruenze nelle prove e ha sollevato dubbi sulla sua colpevolezza. La decisione finale è attesa nelle prossime ore.

Si terrà il 9 giugno l’ultima udienza di Corte d’Assise a Rimini per l’omicidio di Pierina Paganelli, la donna deceduta il 3 ottobre 2023 per accoltellamento. L’unico imputato è Louis Dassilva. Per la procura il movente resterebbe chiaro. L’imputato aveva una relazione extraconiugale con la nuora della vittima Manuela Bianchi. L’omicidio di via del Ciclamino sarebbe avvenuto per evitare che si scoprisse la tresca amorosa. Gli indizi contro Louis Dassilva sarebbero, secondo l’accusa, il mancato utilizzo del telefono per circa un’ora la sera della morte di Pierina Paganelli, un’anomalia riscontrata sul tablet della vittima e la finta zoppia dell’imputato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva attende la sentenza: gli indizi contro e i dubbi sulla colpevolezza

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Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva: carcere confermato per la terza volta

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