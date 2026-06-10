Nella storia del giornalismo e della cronaca italiana c’è sicuramente un prima e un dopo Garlasco. Lo dimostrano le prime dichiarazioni rilasciate dall’avvocato di Louis Dassilva, Andrea Guidi, dopo l’assoluzione del suo assistito al termine del processo di primo grado per l’omicidio di Pierina Paganelli. Il “ragionevole dubbio” esiste da “prima di Garlasco”, ma “Garlasco lo ha fatto emergere in modo più eclatante”. Perché l'avvocato Andrea Guidi cita Garlasco Che cos'è il ragionevole dubbio L'assoluzione di Louis Dassilva nel processo Paganelli Perché l’avvocato Andrea Guidi cita Garlasco La sentenza del processo per l’omicidio di Pierina Paganelli è arrivata martedì 9 giugno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Pierina Paganelli, assist dal delitto di Garlasco per l'assoluzione di Louis Dassilva col "ragionevole dubbio"

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Delitto Pierina Paganelli, in aula la verità di Louis Dassilva - Ore 14 Sera 02/04/2026

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