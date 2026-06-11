L’Associazione Nazionale Carabinieri domenica farà festa con i cittadini

Domenica l’Associazione Nazionale Carabinieri organizza un evento aperto ai cittadini. Con l’arrivo dell’estate, l’entroterra torna a vivere le sue tradizioni, accompagnando il calendario stagionale. La festa coinvolge la comunità locale, offrendo momenti di aggregazione e cultura. L’iniziativa si svolge in un contesto di condivisione, con attività e spettacoli previsti nel programma. La partecipazione è libera e rivolta a tutte le età.

Con l’arrivo dell’estate, l’entroterra della nostra provincia ritrova – come i cicli della natura – le sue tradizioni. Così è Mercatello sul Metauro dove l’Associazione Nazionale Carabinieri del luogo, nata nel lontano 1945, domenica 14 festeggia l’ennesima ricorrenza di questa unione. Il presidente, l’ex maresciallo Luigi Bianchini e i suoi collaboratori Flaviano Turchi e Vincenzo Del Gallo per l’occasione consegneranno a tutti i tesserati medaglie e attestati. L’Unione dichiara di ribadire con questa celebrazione "un legame indissolubile tra l’Arma dei carabinieri e la cittadinanza. Un volume invecchiato di ricordi per le tante attività, prestazioni, soccorsi e interventi. Da allora la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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