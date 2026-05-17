Con la grande sfilata al Parco del Mare si chiude il raduno dell' Associazione Nazionale Carabinieri

Domenica mattina si è svolta al Parco del Mare la sfilata conclusiva del XXVI Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri. L'evento, che ha avuto luogo a Rimini per tre giorni, ha visto coinvolte varie iniziative dedicate alla celebrazione dell'Arma. Durante la giornata, sono stati presenti numerosi partecipanti e spettatori che hanno assistito alla manifestazione. La sfilata ha rappresentato il momento finale di un evento che ha visto il centro della città animato da attività e celebrazioni legate ai carabinieri.

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Con la grande sfilata al Parco del Mare si è chiuso, nella mattinata di domenica il XXVI Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri che, per tre giorni, ha animato la città di Rimini con una serie di iniziative che hanno celebrato l'Arma. "L'Arma dei Carabinieri è un pezzo della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video COMO ESSA CIDADE MEDIEVAL SOBREVIVEU ATÉ HOJE Sullo stesso argomento Firmata la convenzione per il Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale CarabinieriAttese a Rimini 70mila persone per l'appuntamento dell'Arma, dal 15 al 17 maggio tre giorni di eventi tra piazze, lungomare e arena Martedì nella... Raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri, stipulato l'accordo tra Comune e ArmaLa Giunta comunale di Rimini ha approvato nella seduto di ieri la bozza di convenzione tra il Comune e l’Associazione Nazionale Carabinieri con... Ultima festa, il Carnevale dei cavalli. Al maneggio nel cuore del parco la sfilata in maschera con i bambiniAl via ieri pomeriggio l’ormai tradizionale sfilata del Carnevale dei cavalli. Protagonisti: quadrupedi e fantini del Centro Ippico Santa Maria delle Selve, con sede nel Parco di Monza, viale Casalta. ilgiorno.it