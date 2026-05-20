Anche Meldola al 26esimo raduno nazionale dell' Associazione nazionale carabinieri di Rimini
Domenica scorsa, la sezione di Meldola dell'Associazione nazionale carabinieri, sotto la guida del Capitano Daniele Mambelli, ha preso parte al 26esimo raduno nazionale organizzato a Rimini. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose sezioni provenienti da diverse regioni, tutte riunite per aggregazione e rappresentanza. La presenza di Meldola si inserisce nel programma dell’evento, che si è svolto nel rispetto delle modalità previste per questa edizione.
Domenica scorsa la sezione di Meldola dell'Associazione nazionale carabinieri, guidata dal Capitano Daniele Mambelli, ha partecipato al 26esimo raduno nazionale dell'associazione svoltosi a Rimini. Presenti alla manifestazione il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci, con la fascia tricolore a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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