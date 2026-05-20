Anche Meldola al 26esimo raduno nazionale dell' Associazione nazionale carabinieri di Rimini

Domenica scorsa, la sezione di Meldola dell'Associazione nazionale carabinieri, sotto la guida del Capitano Daniele Mambelli, ha preso parte al 26esimo raduno nazionale organizzato a Rimini. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose sezioni provenienti da diverse regioni, tutte riunite per aggregazione e rappresentanza. La presenza di Meldola si inserisce nel programma dell’evento, che si è svolto nel rispetto delle modalità previste per questa edizione.

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