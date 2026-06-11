L’Arsenal si muove per Koné | contatti con l’entourage del centrocampista la Roma aspetta un’offerta

L'Arsenal ha avviato contatti con l'entourage di Manu Koné, centrocampista attualmente in forza a un club francese. La Roma attende di ricevere un'offerta ufficiale per il giocatore. Non sono state rese note le cifre coinvolte o le tempistiche delle trattative. La società londinese ha mostrato interesse per il profilo del calciatore, mentre la squadra italiana non ha ancora formalizzato una proposta.

L’ Arsenal ha messo gli occhi su Manu Koné. Il club londinese si sarebbe mosso per il centrocampista francese della Roma, contattando il suo entourage per sondare la disponibilità del giocatore: a rivelarlo è il Corriere della Sera nell’edizione odierna, che legge tra le righe di una situazione ancora in fase embrionale. Al momento non sono ancora arrivate offerte ufficiali a Trigoria, ma l’interesse dei Gunners è concreto e aggiunge un pretendente di primo piano a una lista che si sta allungando rapidamente attorno al centrocampista ex Borussia Mönchengladbach. Un profilo che fa gola: Koné nel mirino delle big europee. Non è la prima volta che il nome di Koné viene accostato a club di vertice europeo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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