Il calciomercato del Milan ha rivelato di aver avviato contatti con l’entourage di Nicolas Jackson, attaccante senegalese classe 2001. Il giocatore, attualmente in forza a un club italiano, tornerà al Chelsea al termine della stagione in corso. La richiesta avanzata dal club londinese ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, mentre si attendono sviluppi sulle trattative di mercato.

E, soprattutto, più ricco. L'offerta del Milan, all'epoca, non sarebbe andata oltre i 20-25 milioni di euro, mentre i 'Blues', alla fine, strapparono il calciatore ai valenciani versando nelle loro casse ben 37 milioni di euro. A Londra, Jackson - sotto contratto con il Chelsea fino al 30 giugno 2033 - non è andato male (81 partite, 30 gol e 12 assist al suo attivo) ma non è mai riuscito ad imporsi da titolare fisso. Motivo per cui, la scorsa estate, il club londinese lo ha ceduto in prestito al Bayern Monaco: un prestito molto oneroso (16,5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 65. Il Bayern, nonostante la buona stagione del giocatore vice di Harry Kane in Baviera (10 gol e 4 assist in 30 partite, ma per soli 1.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, “contatti con l’entourage di Jackson”: la richiesta shock del Chelsea

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