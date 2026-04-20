Il Napoli ha avviato i primi contatti con l’entourage di Richard Rios, centrocampista del Benfica, nel tentativo di portarlo in maglia azzurra. La società partenopea sta seguendo con attenzione la situazione del giocatore colombiano, mentre si definiscono i passi successivi per un possibile trasferimento. La trattativa si trova ancora nelle fasi iniziali, senza conferme ufficiali o dettagli sui tempi.

La dirigenza partenopea è al lavoro per portare il centrocampista del Benfica Richard Rios all’ombra del Vesuvio. “Il Napoli è interessato al centrocampista del Benfica e della nazionale colombiana Richard Ríos, per la prossima stagione. Primi colloqui diretti positivi tra il Napoli e l’entourage di Ríos”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Per Rios del Benfica primi contatti con l’entourage

Richard Ríos mantiene las esperanzas del Benfica en Champions League

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