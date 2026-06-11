L’apertura al Comitato Il direttore generale sbotta | Basta ora mi dimetto Poi arriva il dietrofront

Da ilrestodelcarlino.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il direttore generale ha annunciato le dimissioni durante un incontro con il Comitato, dopo aver dichiarato “Basta, ora mi dimetto”. Poco dopo, ha fatto marcia indietro e ha espresso “rinnovata e totale stima” nei confronti dell’esperto che aveva già ricoperto il ruolo di direttore di filovia. La discussione si è svolta in un clima teso e movimentato.

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"Rinnovata e totale stima nei confronti dell’esperto già direttore di filovia ingegner Paride Gasparini ". Lo dice il vicesindaco, assessore con delega a Conerobus, Giovanni Zinni in una nota inviata al Carlino nella tarda mattinata di ieri. Parole rese necessarie, forse, dalle annunciate dimissioni che lo stesso Gasparini avrebbe presentato ieri mattina a causa del trattamento a cui il socio di maggioranza, il Comune di Ancona, ha sottoposto lo stesso direttore generale, il Cd’A e tutto l’apparato tecnico di Conerobus. Aprire il tavolo delle scelte sul servizio urbano dell’azienda a semplici cittadini del Comitato Utenti TPL non è andato giù a molti, anzi a nessuno, e in particolare proprio a Gasparini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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