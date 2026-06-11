L’apertura al Comitato Il direttore generale sbotta | Basta ora mi dimetto Poi arriva il dietrofront
Il direttore generale ha annunciato le dimissioni durante un incontro con il Comitato, dopo aver dichiarato “Basta, ora mi dimetto”. Poco dopo, ha fatto marcia indietro e ha espresso “rinnovata e totale stima” nei confronti dell’esperto che aveva già ricoperto il ruolo di direttore di filovia. La discussione si è svolta in un clima teso e movimentato.
"Rinnovata e totale stima nei confronti dell’esperto già direttore di filovia ingegner Paride Gasparini ". Lo dice il vicesindaco, assessore con delega a Conerobus, Giovanni Zinni in una nota inviata al Carlino nella tarda mattinata di ieri. Parole rese necessarie, forse, dalle annunciate dimissioni che lo stesso Gasparini avrebbe presentato ieri mattina a causa del trattamento a cui il socio di maggioranza, il Comune di Ancona, ha sottoposto lo stesso direttore generale, il Cd’A e tutto l’apparato tecnico di Conerobus. Aprire il tavolo delle scelte sul servizio urbano dell’azienda a semplici cittadini del Comitato Utenti TPL non è andato giù a molti, anzi a nessuno, e in particolare proprio a Gasparini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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