L’apertura al Comitato Il direttore generale sbotta | Basta ora mi dimetto Poi arriva il dietrofront

Notizia in breve

Il direttore generale ha annunciato le dimissioni durante un incontro con il Comitato, dopo aver dichiarato “Basta, ora mi dimetto”. Poco dopo, ha fatto marcia indietro e ha espresso “rinnovata e totale stima” nei confronti dell’esperto che aveva già ricoperto il ruolo di direttore di filovia. La discussione si è svolta in un clima teso e movimentato.