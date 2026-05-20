Salvini e l' apertura sul voto anticipato | Governo fino al 2027? Non so Poi il dietrofront
Il leader di un partito politico ha inizialmente espresso incertezza riguardo a un'eventuale consultazione elettorale anticipata, lasciando aperta la possibilità di votare prima della scadenza prevista nel 2027. Tuttavia, successivamente ha fatto marcia indietro, chiarendo di non avere ancora una posizione definita sulla questione. La dichiarazione ha attirato l'attenzione sui tempi e le modalità di eventuali elezioni anticipate, senza però fornire dettagli concreti o decisioni ufficiali.
Le parole sulla possibilità di un appuntamento alle urne prima della naturale scadenza del governo nel 2027, poi la marcia indietro. Così il vicepremier Matteo Salvini ha rotto il tabù su un eventuale voto anticipato, spingendo Antonio Tajani a replicare. "La fine legislatura è a settembre 2027. 🔗 Leggi su Today.it
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