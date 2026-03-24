Mimosa Martini è stata una delle inviate storiche del TG5 sotto la direzione di Enrico Mentana, che parte il 13 gennaio 1992. “Non trovandomi più bene, me ne sono andata da Mediaset senza essermi preparata un piano B. E non avevo ancora computo 60 anni”, ha detto a Libero. Oggi la giornalista afferma: “Per mantenermi faccio la traduttrice letteraria di saggi e romanzi, principalmente dal francese e dall’inglese”. Era il 2014 e l’addio al TG5 fa rumore: “ Non piaccio al direttore Mimun e, come tutti quelli della vecchia guardia legati a Mentana, vengo vista male. Mi spostano all’agenzia News Mediaset, ma poi, nel 2021, quando mi accorgo che l’azienda mi fa la guerra, mi dimetto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono andata via dal TG5 perché non piaccio al direttore Mimun e, come tutti quelli della vecchia guardia legati a Mentana, vengo vista male. L’azienda mi fa la guerra e mi dimetto”: così Mimosa Martini

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