La seconda notte di disordini a Belfast

Da ilpost.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la notte a Belfast si sono verificati nuovi disordini legati a proteste anti-immigrazione. Le manifestazioni sono scaturite da un episodio di accoltellamento, che ha portato all’arresto di un uomo. Le tensioni sono continuate nelle strade, con gruppi di persone coinvolti in scontri e manifestazioni di protesta. Non sono stati segnalati feriti o danni significativi. La polizia ha rafforzato la presenza per cercare di contenere la situazione.

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Le proteste anti-immigrazione sono partite da un accoltellamento per cui è stato arrestato un uomo sudanese e si sono espanse anche fuori dall'Irlanda del Nord A Belfast, la capitale dell’Irlanda del Nord, c’è stata la seconda notte consecutiva di proteste contro l’immigrazione e disordini. Le proteste sono legate all’accoltellamento di un quarantenne, per cui lunedì sera era stato arrestato un uomo sudanese poi incriminato. Mercoledì, dopo i disordini della serata precedente, erano stati sospesi i trasporti pubblici in tutta l’Irlanda del Nord, e alcune scuole e molti negozi nel centro di Belfast avevano chiuso in anticipo. Quella di mercoledì è stata una serata più calma rispetto a quella precedente, ma ci sono comunque stati scontri fra la polizia e i manifestanti, che hanno lanciato contro gli agenti bombe molotov, mattoni, bottiglie e pezzi di legno. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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