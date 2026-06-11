Gli italiani all’estero dovranno pagare circa 2.000 euro all’anno per accedere alle cure sanitarie in Italia. Chi si trova in situazione irregolare, invece, potrà ricevere assistenza senza costi. La misura riguarda le prestazioni sanitarie per i cittadini italiani residenti all’estero e non copre le spese per chi non ha regolare permesso di soggiorno.

I connazionali emigrati sborseranno 2.000 euro l’anno per potersi curare in un ospedale della penisola. Ci può stare dato che non versano qui le tasse. Però è ingiusto che i migranti siano assistiti per ogni cosa. Gli italiani residenti in un Paese extra Ue dovranno pagare duemila euro l’anno nel caso decidano di tornare per farsi curare in un ospedale della penisola. Invece i clandestini che non dovrebbero soggiornare in Italia e andrebbero espulsi potranno continuare a beneficiare del Servizio sanitario nazionale gratuitamente. È uno dei paradossi dell’accoglienza, conseguenza di quell’articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo, garantendo cure a spese dei contribuenti a chiunque sia ritenuto indigente. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La sanità sarà a pagamento per gli italiani all’estero. I clandestini? Tutto gratis

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I connazionali emigrati sborseranno 2.000 euro l’anno per potersi curare in un ospedale della penisola. Ci può stare dato che non versano qui le tasse. Però è ingiusto che i migranti siano assistiti per ogni cosa. L'editoriale di @BelpietroTweet x.com

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