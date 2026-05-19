Quanto tutto sarà privato saremo privati di tutto a Torino la mobilitazione a difesa della sanità pubblica

A Torino si svolge una manifestazione promossa dal Comitato per il Diritto alla Tutela della Salute e alle Cure, che riunisce cittadini e associazioni per protestare contro le recenti politiche sanitarie adottate dalla Regione Piemonte. L’obiettivo è difendere il sistema sanitario pubblico e contrastare le iniziative che, secondo i manifestanti, rischierebbero di rendere il sistema sempre più privato e meno accessibile. La mobilitazione si inserisce in un ciclo di eventi di protesta già avviati nelle scorse settimane.

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