Quanto tutto sarà privato saremo privati di tutto a Torino la mobilitazione a difesa della sanità pubblica

Da torinotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino si svolge una manifestazione promossa dal Comitato per il Diritto alla Tutela della Salute e alle Cure, che riunisce cittadini e associazioni per protestare contro le recenti politiche sanitarie adottate dalla Regione Piemonte. L’obiettivo è difendere il sistema sanitario pubblico e contrastare le iniziative che, secondo i manifestanti, rischierebbero di rendere il sistema sempre più privato e meno accessibile. La mobilitazione si inserisce in un ciclo di eventi di protesta già avviati nelle scorse settimane.

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Il Comitato per il Diritto alla Tutela della Salute e alle Cure organizza un’altra grande manifestazione in difesa del sistema sanitario pubblico e “per denunciare la politica sanitaria attuata negli ultimi anni dalla Regione Piemonte”. Si torna in piazza sabato 23 maggio con il concentramento. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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