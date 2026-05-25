Due attivisti italiani della Flotilla sono stati trasferiti a Bengasi in Libia e sono stati trattati come possibili clandestini.

I due attivisti italiani della Flotilla in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda spiegando che Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, questi i nomi dei nostri connazionali, potrebbero essere espulsi presto. Sembra dunque in via di risoluzione la situazione critica denunciata ieri dagli stessi attivisti pro-Pal, impegnati nella cosiddetta "rotta di terra" in direzione Gaza. Il convoglio terrestre della Flotilla stava provando ad aprire un varco umanitario attraverso la Cirenaica dopo i fermi nelle acque internazionali delle imbarcazioni. Un gruppo di dieci attivisti, tra cui i due italiani, è stato fermato dai miliziani del generale Khalifa Haftar e finiti agli arresti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Flotilla, chi sono gli attivisti italiani bloccati in Libia: "Trattati come clandestini"

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