La Ruota della Fortuna Samira Lui in forma e senza freni | Fanno paura

Da dilei.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 aprile 2026 è andata in onda una nuova puntata di La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti. In studio erano presenti il campione Filippo, Valeria e Diego, pronti a sfidarsi alla presenza del conduttore. Durante l’episodio, l’atleta Samira Lui si è esibita in forma nel corso della trasmissione, commentando con entusiasmo la sua partecipazione. La puntata ha visto momenti di tensione e divertimento tra i concorrenti e il pubblico.

Nuova puntata de La Ruota della Fortuna in onda il 23 aprile 2026: Gerry Scotti è entrato in studio salutando gli spettatori e i presenti, le sue “sciure”: per questo faccia a faccia con la fortuna, a giocare sono il Campione “bocconiano” Filippo, contro Valeria e Diego. Ecco cosa è successo. La Ruota della Fortuna, cos’è successo nella puntata del 23 aprile. Ormai siamo abituati alle tempistiche della puntata: come da manuale, Gerry Scotti è stato presentato dalla band, i Fortuna Five, e poi si è passati alla presentazione dei concorrenti. Filippo è il Campione in carica: ha vinto 34.500 euro nella puntata del 22 aprile, e Scotti ha rivelato qualcosa in più su di lui, essendo un “bocconiano.🔗 Leggi su Dilei.it

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