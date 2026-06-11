Si intitola ’ Raphael. La rosa rossa di Urbino ’ (Morellini) l’ultimo volume di Marco Giacomo Tirapani Pizzoli Tabboni, che l’autore bolognese presenta oggi alle 18.30 a Palazzo Pepoli Campogrande di via Castiglione 7, in dialogo con Stefano Manfredi e Daniela Cioni. Tra confessione, racconto e dialogo, questo viaggio nella ’città ideale’ si trasforma in una conversazione vivace con Raffaello, accompagnato da Giorgio Vasari, camminando tra vicoli, chiese, palazzi e botteghe. Ogni pagina è una tappa tra i volti e i capolavori del Rinascimento italiano, raccontando storie mai scontate: dal mistero della Fornarina al ruolo delle donne, dalla nascita della Scuola di Atene agli oggetti curiosi della vita quotidiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’La rosa rossa di Urbino’. Con Tirapani sulle orme di Raffaello

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