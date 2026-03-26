La mostra di Raffaello a New York occasione d’oro per Urbino e Marche

Una mostra dedicata a Raffaello si tiene attualmente al Metropolitan Museum of Art di New York. L’assessore al turismo di Urbino ha proposto di utilizzare questa esposizione per promuovere le Marche negli Stati Uniti. L’obiettivo è organizzare eventi e iniziative che evidenzino le attrattive del territorio, sfruttando l’afflusso di visitatori e l’attenzione internazionale sulla mostra.

"La mostra di Raffaello al MET sia un volano per la promozione delle Marche negli USA". La proposta è dell’assessore al turismo urbinate Francesco Guazzolini, la cui intenzione è di sfruttare l’irripetibile esposizione newyorkese per creare momenti di promozione turistica del nostro territorio. I contatti ci sono già, ma manca l’ultimo passo. Per il quale sarebbe importante il sostegno della Regione. "L’occasione è troppo importante per lasciarcela sfuggire – spiega Guazzolini – stiamo parlando della più grande mostra dedicata al nostro concittadino: 247 opere tra dipinti, disegni e arazzi che per tre mesi (dal 29 marzo al 28 giugno) costituiranno una grande attrazione per New York. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La mostra di Raffaello a New York occasione d’oro per Urbino e Marche" Articoli correlati Leggi anche: Giuli a New York recupera l'Ecce Homo di Antonello da Messina e inaugura la mostra su Raffaello Leggi anche: Aldo Cazzullo a Urbino per 'Una giornata particolare': “Dedicata a Raffaello, il suo più illustre figlio” Tutti gli aggiornamenti su New York Temi più discussi: Un capolavoro di Raffaello è stato ricomposto al Met di New York dopo quasi quattro secoli; Raphael: Sublime Poetry, la nuova mostra su Raffaello conquista New York; A New York Raffaello smette di essere una somma di capolavori isolati (di G. S. Ghia); Raffaello al Metropolitan di New York, Hollein Mostra è occasione unica. Raffaello fa impazzire New York: la mostra del Met celebra il più grande influencer dell’arteSi tratta della più grande antologica mai dedicata al maestro del Rinascimento negli Stati Uniti. La curatrice: Lo definisco così per l’influsso che ha ... repubblica.it Raphael: Sublime Poetry, la nuova mostra su Raffaello conquista New YorkLa mostra antologica, dedicata al genio del Rinascimento italiano, attraversa la vita e le opere dell’artista, dalle origini agli anni straordinari a Firenze, dove si confrontò con Leonardo da Vinci e ... tg24.sky.it Mi potete offrire tutto il caviale del mondo, ma anche a New York la bruschetta vince su tutto - facebook.com facebook Resoconto dell’evento: Mamdani, un socialista a New York al Circolo Caldara18 Marzo 2026 x.com