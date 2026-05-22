Marco Gradoni sulle orme di Sinner e Antonelli | l’Italia ha un fenomeno anche nella vela! Luna Rossa prende appunti

Marco Gradoni, giovane velista italiano, sta attirando l’attenzione nel mondo della vela, seguendo le orme di atleti già noti come Sinner e Antonelli. Nonostante il suo nome non sia ancora molto conosciuto al grande pubblico, in ambito sportivo è considerato da anni un talento con grandi potenzialità. La sua carriera si sta sviluppando attraverso competizioni di rilievo, mentre Luna Rossa e altri team seguono con interesse le sue prestazioni.

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Per chi si affaccia al mondo della vela in maniera occasionale, magari solamente nell’ambito dei Giochi Olimpici o dell’America’s Cup, quello di Marco Gradoni può risultare un nome nuovo ma in realtà viene considerato da tanti anni un vero predestinato di questo sport. La carriera del romano classe 2004 prometteva un futuro roseo sin da teenager, non a caso si è fregiato del prestigioso Rolex World Sailor of The Year Award all’età di 15 anni. Gradoni era diventato il più giovane di sempre a vincere il premio grazie ad un filotto impressionante di tre vittorie consecutive ai Mondiali Optimist (impresa mai riuscita a nessuno in precedenza) dal 2017 al 2019, per poi passare brevemente al 29er ed in seguito al timone del 470 misto in coppia con Alessandra Dubbini centrando nel 2021 la doppietta Europeo-Mondiale Juniores. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marco Gradoni sulle orme di Sinner e Antonelli: l’Italia ha un fenomeno anche nella vela! Luna Rossa prende appunti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Luna Rossa vince la prima regata preliminare a Cagliari: show da fenomeno di Marco Gradoni, Tita/Burling rischiano di cappottarsi!Luna Rossa ha iniziato con il sorriso il fine settimana riservato alle prime regate preliminari della America’s Cup, vincendo in maniera brillante la... Luna Rossa vince anche la terza regata con un Marco Gradoni scatenato! Pesante scuffia per New Zealand!Marco Gradoni ha regalato grandissimo spettacolo nella prima giornata di regate preliminari della America’s Cup, offrendo uno show di rara bellezza... Marco Gradoni sulle orme di Sinner e Antonelli: l’Italia ha un fenomeno anche nella vela! Luna Rossa prende appuntiPer chi si affaccia al mondo della vela in maniera occasionale, magari solamente nell'ambito dei Giochi Olimpici o dell'America's Cup, quello di Marco ... oasport.it Chi è Marco Gradoni, fenomenale timoniere che a 20 anni può finire al comando di Luna RossaMarco Gradoni ha 20 anni e potrebbe essere promosso. Il giovane velista romano è uno dei candidati al ruolo di timonierie di Luna Rossa, così come Ruggero Tita. Breaking news e storie del giorno nel ... fanpage.it