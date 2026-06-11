La prova del calzino non mente sulla tua età biologica
Una nuova ricerca suggerisce che la difficoltà nel mettere un calzino può indicare un inizio di declino fisico legato all'età biologica. La prova consiste nel tentativo di infilare un calzino senza appoggiarsi, o di allacciarsi le scarpe mantenendo l’equilibrio. Questo semplice gesto può riflettere una perdita di forza o di coordinazione muscolare, spesso associata al processo di invecchiamento. Lo studio si concentra su comportamenti quotidiani come indicatori di cambiamenti fisici legati all’età.
E se il declino fisico si annunciasse con un calzino? Non una caduta rovinosa, non un'articolazione che cede — solo la difficoltà silenziosa di infilarsi un calzino senza appoggiarsi al muro, o di allacciarsi le scarpe senza perdere l'equilibrio. Un gesto così quotidiano da essere invisibile, eppure secondo il dottor Rahul Shah, chirurgo ortopedico specializzato nella colonna vertebrale sentito da Fitandwell, riuscire a compiere questa operazione stando in equilibrio su una gamba sola è uno dei test più immediati per valutare mobilità, coordinazione e stabilità. Negli Stati Uniti lo chiamano informalmente Old Man Test — il test del vecchio. Il nome è provocatorio quanto basta, il principio invece è serissimo: l' equilibrio è uno degli indicatori più affidabili di come stiamo invecchiando, non solo fisicamente. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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