La prova del calzino non mente sulla tua età biologica

E se il declino fisico si annunciasse con un calzino? Non una caduta rovinosa, non un'articolazione che cede — solo la difficoltà silenziosa di infilarsi un calzino senza appoggiarsi al muro, o di allacciarsi le scarpe senza perdere l'equilibrio. Un gesto così quotidiano da essere invisibile, eppure secondo il dottor Rahul Shah, chirurgo ortopedico specializzato nella colonna vertebrale sentito da Fitandwell, riuscire a compiere questa operazione stando in equilibrio su una gamba sola è uno dei test più immediati per valutare mobilità, coordinazione e stabilità. Negli Stati Uniti lo chiamano informalmente Old Man Test — il test del vecchio. Il nome è provocatorio quanto basta, il principio invece è serissimo: l' equilibrio è uno degli indicatori più affidabili di come stiamo invecchiando, non solo fisicamente. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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