Età biologica età anagrafica | al via il congresso della Federazione Medico Sportiva Italiana

Da giovedì a sabato a Roma si svolge il congresso della Federazione Medico Sportiva Italiana dedicato a temi come l'invecchiamento umano, l'età biologica e anagrafica, e gli aggiornamenti sulle neuroscienze applicate all'attività motoria. L'evento riunisce esperti provenienti da diverse aree mediche per discutere di questioni legate alla salute e al benessere attraverso lo sport e l'attività fisica. Sono previsti interventi e presentazioni di studi e ricerche recenti.

"Età biologica, età anagrafica", con una particolare attenzione al contributo della Medicina dello Sport al percorso della Vita in Salute (Healthspan): è il tema del 38° Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana, al via dal 26 al 28 marzo, al Centro Congressi Rome Cavalieri. Gli specialisti in medicina dello sport italiani hanno le conoscenze per determinare e favorire i fattori che influenzano l’età biologica rispetto a quella anagrafica, riducendo il rischio di malattie non trasmissibili e assicurando una longevità in salute. La Federazione Medico Sportiva Italiana, unica Società Scientifica di Medicina dello Sport... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Età biologica, età anagrafica": al via il congresso della Federazione Medico Sportiva Italiana Articoli correlati Roma, al via 38esimo congresso Federazione medico sportiva italiana“Età biologica, età anagrafica“, con una particolare attenzione al contributo della Medicina dello Sport al percorso della Vita in Salute... Siamo padroni della nostra età biologicaO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Noi abbiamo l’età del nostro DNA, non... Tutto quello che riguarda Federazione Medico Sportiva Roma, al via 38esimo congresso Federazione medico sportiva italianaMaurizio Casasco Età biologica, età anagrafica, con una particolare attenzione al contributo della Medicina ... msn.com Roma, al via 38esimo congresso della Federazione medico sportiva'Età biologica, età anagrafica’, con una particolare attenzione al contributo della Medicina dello Sport al percorso della Vita in Salute (Healthspan): sarà questo il tema del 38esimo Congresso Nazion ... tg24.sky.it