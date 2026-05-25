La tua playlist rivela la tua intelligenza | la scienza studia il legame tra musica e mente

Un ricercatore chiede a un partecipante quale musica stia ascoltando, senza richiedere test cognitivi. Lo studio analizza il rapporto tra le preferenze musicali e le capacità mentali. I soggetti vengono invitati a condividere le proprie playlist in modo spontaneo. I dati raccolti puntano a collegare le scelte musicali con aspetti dell’intelligenza e delle funzioni cognitive. La ricerca si concentra su come la musica possa riflettere aspetti della mente.

Immaginate di sedervi di fronte a un ricercatore che, invece di sottoporvi a test cognitivi complessi, vi chieda semplicemente: «Cosa stai ascoltando in questo momento?». Sembra quasi un’intervista musicale, eppure questa potrebbe presto diventare una delle domande più rivelatrici sulla nostra mente. Una ricerca pubblicata sul Journal of Intelligence ha messo in luce qualcosa di sorprendente: non il genere musicale, non il ritmo, ma i testi delle canzoni che scegliamo di ascoltare sembrano correlare con le nostre capacità cognitive. Un dato che ribalta decenni di luoghi comuni sull’intelligenza e la musica. Addio al mito della musica classica: il QI non dipende da Mozart. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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Talking to Yourself PSYCHOLOGY Reveals 7 Signs of High Intelligence | SIGNS OF GENIUS

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