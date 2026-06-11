I New York Knicks hanno completato la più grande rimonta nella storia delle finali NBA, recuperando da uno svantaggio di 29 punti e portandosi avanti di un punto contro i San Antonio Spurs. La partita ha visto i Knicks rimontare nel secondo tempo, superando gli avversari e chiudendo con un vantaggio di un punto. La rimonta rappresenta un record assoluto nel contesto delle finali NBA.

Nella notte tra mercoledì e giovedì la squadra di basket dei New York Knicks ha vinto la quarta partita delle finali NBA con una rimonta eccezionale, portandosi in vantaggio per 3-1 nella serie contro i San Antonio Spurs. Giocava in casa e ha vinto 107-106 dopo aver concluso il secondo quarto sul 49-76, ed essere stata in svantaggio anche di 29 punti. Non era mai successo nella storia delle finali NBA che una squadra rimontasse un tale svantaggio (il record finora erano i 24 punti rimontati dai Boston Celtics contro i Los Angeles Lakers nel 2008). Le finali si giocano al meglio delle sette partite, quindi a New York manca una sola vittoria per vincere il primo titolo in 53 anni. È stata una... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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