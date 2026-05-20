Nba finali a est | un super Brunson trascina New York alla rimonta epica Cavs ko dopo un overtime

Le finali di Eastern Conference NBA si sono aperte con una partita che ha coinvolto intensi scambi di gioco e una rimonta di grande impatto da parte di una delle squadre. Un giocatore ha segnato punti decisivi e ha guidato la sua squadra verso una vittoria sul campo avversario. La gara si è conclusa dopo un tempo supplementare, con la sconfitta della squadra ospite. La serata ha mostrato un alto livello di tensione e azione tra le due formazioni.

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New York (Stati Uniti), 19 maggio 2026 - Così come il primo atto delle finali di Western Conference NBA, anche gara 1 delle finali dell’emisfero orientale della NBA non ha di certo risparmiato spettacolo ed emozioni ai tanti appassionati incollati agli schermi questa notte. Al pari di quanto successo a Oklahoma City Thunder ieri, anche al Madison Square Garden si è dovuti arrivare oltre i 48’ canonici di gara per sancire la vittoria dei Knicks padroni di casa sui Cleveland Cavaliers, sconfitti 115-104. Alla franchigia della “Grande Mela” - a differenza di quanto accaduto ai San Antonio Spurs - è però bastato un solo tempo supplementare per mettere la ciliegina sulla torta di una rimonta che è a tutti gli effetti la più clamorosa della storia dei Knicks ai playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nba, finali a est: un super Brunson trascina New York alla rimonta epica. Cavs ko dopo un overtime ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jalen Brunson on weak Eastern Conference, continues to point at Dirk Nowitzki & Udonis to Josh Hart Sullo stesso argomento Leggi anche: Wemby marziano e gli Spurs sbancano Minneapolis. Brunson trascina New York: Phila ko NBA, ad Est vittoria preziosa per i Knicks. Mitchell trascina i Cavs con 42 puntiNew York (Stati Uniti), 25 marzo 2026 – Si fa sempre più accesa la lotta per le prime posizioni di Eastern Conference, dietro ai Detroit Pistons che... NBA, le finali di Conference: Ovest: Oklahoma - San Antonio Est: New York - Cleveland TV: diretta Sky per tutta la serie Ovest, diretta Prime Video e differita Sky per tutta la serie Est x.com [Highlights] Kelly Oubre Jr. highlights completi contro i New York Knicks (102-108 L) - Gara 2 - Semifinali Eastern - Playoff NBA 2026: 19 punti con 6/12 dal campo, 3/6 da 3, 4/4 tiri liberi, 5 rimbalzi, 2 assist (1 persa), 1 rubata e un +/- di -8 (peggiore in partita) in reddit Finali Nba: rimonta incredibile, New York vince gara 1 con ClevelandDavanti al pubblico di casa, i Knicks hanno compiuto una delle rimonte più incredibili nella storia dei playoff NBA, sconfiggendo i Cleveland Cavaliers 115-104 ai supplementari in Gara 1 delle Finali ... ansa.it Nba, finali a est: un super Brunson trascina New York alla rimonta epica. Cavs ko dopo un overtimeGara 1 delle finali di Eastern Conference va ai Knicks, che rimontano dal -22 a 7'40 dalla fine del quarto quarto. 38 punti per l'esterno nativo del New Jersey ... sport.quotidiano.net