Nba finali a est | un super Brunson trascina New York alla rimonta epica Cavs ko dopo un overtime

Da sport.quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le finali di Eastern Conference NBA si sono aperte con una partita che ha coinvolto intensi scambi di gioco e una rimonta di grande impatto da parte di una delle squadre. Un giocatore ha segnato punti decisivi e ha guidato la sua squadra verso una vittoria sul campo avversario. La gara si è conclusa dopo un tempo supplementare, con la sconfitta della squadra ospite. La serata ha mostrato un alto livello di tensione e azione tra le due formazioni.

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New York (Stati Uniti), 19 maggio 2026 - Così come il primo atto delle finali di Western Conference NBA, anche gara 1 delle finali dell’emisfero orientale della NBA non ha di certo risparmiato spettacolo ed emozioni ai tanti appassionati incollati agli schermi questa notte. Al pari di quanto successo a Oklahoma City Thunder ieri, anche al Madison Square Garden si è dovuti arrivare oltre i 48’ canonici di gara per sancire la vittoria dei Knicks padroni di casa sui Cleveland Cavaliers, sconfitti 115-104. Alla franchigia della “Grande Mela” - a differenza di quanto accaduto ai San Antonio Spurs - è però bastato un solo tempo supplementare per mettere la ciliegina sulla torta di una rimonta che è a tutti gli effetti la più clamorosa della storia dei Knicks ai playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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