L’attesa sta le Nba Finals 2026 sta per finire. Tra due giorni inizia a San Antonio in Texas la finale per il titolo del massimo campionato di basket statunitense tra gli Spurs padroni di casa e i New York Knicks. Ironia della sorte le due squadre tornano ad affrontarsi 27 anni dopo l’ultima finale giocata dalla squadra della Grande Mela (in campo allora anche Rick Brunson il papà dell’attuale stella dei Knicks Jalen Brunson ), persa proprio contro gli Spurs di Duncan e Ginobili. E sulla panchina della franchigia texana c’era Gregg Popovich, storico capo allenatore di San Antonio oggi presidente della franchigia, ma che ha avuto tra i suoi tanti assistenti in carriera anche l’attuale coach di New York Mike Brown. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Nba Finals 2026, la sfida San Antonio-New York nel segno di Popovic: curiosità e date delle finali

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NBA LIVE! San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder GAME 5 | May 27, 2026 | NBA 2K26 SIMULATION

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