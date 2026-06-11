La nuova guerra iniziata da Teheran è quella di logoramento verso Trump

Le negoziazioni tra le parti sono ferme, senza progressi. Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti ha accusato l’Iran di comportarsi da bullo e di voler ingannare. Il tycoon ha inoltre minacciato di lanciare ulteriori raid contro l’Iran. La tensione tra le due parti resta alta, mentre Teheran avvia una strategia di logoramento senza fare passi avanti nei colloqui.

Torna a traballare il processo diplomatico tra Washington e Teheran. Ieri mattina, gli Stati Uniti hanno effettuato alcuni attacchi contro l’Iran come ritorsione all’abbattimento di un elicottero statunitense da parte del regime khomeinista. I pasdaran, per reazione, hanno usato dei droni contro la Quinta flotta americana in Bahrein per poi lanciare missili ai danni delle basi di Washington presenti in Giordania e Kuwait. Poche ore dopo, Donald Trump si è mostrato spazientito. «L’esercito iraniano è un disastro totale. Gran parte di esso, come la Marina e l’Aeronautica, non esiste nemmeno più: è stato completamente sconfitto», ha dichiarato su Truth, per poi aggiungere: «L’Iran è solo chiacchiere e niente fatti. 🔗 Leggi su Laverita.info

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USA vs IRAN: È Iniziata la Guerra per il Petrolio.

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