Negli ultimi giorni, le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono tornate a far parlare di sé. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver battuto Teheran, con sanzioni imposte a 35 soggetti iraniani. Tuttavia, l’Iran respinge questa narrativa e afferma che la guerra non è affatto finita. La situazione rimane complessa e caratterizzata da dichiarazioni contrastanti tra le due parti.

La guerra tra Stati Uniti e Iran entra in una fase sospesa e contraddittoria, in cui alla rivendicazione politica di una vittoria da parte di Washington si contrappone una realtà molto più fluida e instabile. Nella notte Donald Trump parla apertamente di sconfitta militare inflitta a Teheran, ma dall’Iran arriva una linea opposta, che esclude la fine del conflitto e conferma il mantenimento di una postura militare attiva. Nel mezzo, cresce la pressione economica americana, si muovono gli attori regionali e si affaccia anche la dimensione interna statunitense, con il rischio di uno scontro istituzionale sui poteri di guerra del presidente....🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, Trump: “Abbiamo battuto Teheran”. Sanzioni Usa su 35 soggetti, Teheran: “La guerra non è finita”

Guerra in Iran, Donald Trump annuncia una tregua di due settimane

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