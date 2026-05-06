In casa Virtus si mantiene un certo riserbo riguardo alle prossime mosse. Dopo la pausa di fine aprile, durante la quale giocatori e staff sono stati liberati dai contratti, ancora non sono state annunciate decisioni ufficiali. Si parla di una possibile conferma di Massimiliano Baldiraghi, anche se nulla è stato confermato pubblicamente. Si attende un aggiornamento sulla situazione futura della squadra e di eventuali collaborazioni.

Tutto tace in casa Virtus. Dopo il rompete le righe anticipato di fine aprile – giocatori e staff pur essendo sotto contratto fino a fine giugno sono stati lasciati liberi –, la società non ha ancora comunicato nulla sulla probabile (ma si potrebbe dire scontata) conferma di Massimiliano Baldiraghi. Dovrebbe essere quella la pietra angolare su cui ripartire, dopo la cocente retrocessione, con il coach pavese che nonostante uno score deficitario (3 vinte e 11 perse) sarà probabilmente ancora ben saldo sulla panchina giallonera. Sul silenzio in casa Virtus contribuisce anche il rifiuto a concedere un’intervista da parte del direttore sportivo Carlo Marchi, da noi contattato la scorsa settimana.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Virtus, a fari spenti verso il futuro. Possibile collaborazione con la Grifo

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