L' Inter e il mercato che verrà | i piani della società per l' assalto alla Champions
L'Inter sta pianificando le strategie per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione, con un occhio particolare alla Champions League. Dopo aver vinto due trofei nazionali, la società si concentra sulle mosse di mercato per migliorare la rosa e competere ai livelli più alti in Europa. Sono in corso trattative per nuovi acquisti e cessioni, mentre vengono valutate le esigenze tecniche e finanziarie del club. L'obiettivo è rendere la squadra più competitiva e pronta ad affrontare le sfide internazionali.
E adesso? La domanda che serpeggia nel mondo nerazzurro è proprio questa. Come sarà il mercato nerazzurro? Come si svilupperà la strategia per poter puntare ancora alle stelle? Archiviato il "doblete", l'accoppiata coppa-campionato che mancava dai tempi di Mourinho, i piani alti inizieranno a pensare all'Inter che verrà per il prossimo anno. Diversi gli addii - Acerbi, Darmian, Mkhitaryan, Frattesi. -, così come gli obiettivi. Proviamo a delineare quali potrebbero essere i prossimi investimenti anche seguendo le linee guida di Marotta: "Giovani italiani e stranieri esperti". Va risolta la questione portiere. Sommer, in scadenza a giugno, dopo un triennio di gioie e dolori, sarà sostituito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
OUT UN MESE! ORA IL MERCATO È DAVVERO NECESSARIO
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