Appello delle chiese del sud del mondo per la tutela del Creato

Le chiese del sud del mondo hanno lanciato un appello chiedendo maggiore attenzione alla tutela del Creato, definito come la nostra casa comune. In un documento condiviso, i vescovi provenienti da Asia, America Latina e Africa si sono opposti all’economia basata sui combustibili fossili, sottolineando la necessità di azioni concrete per proteggere l’ambiente.

L’appello delle chiese del sud del mondo per la tutela del Creato, la nostra casa comune: i vescovi di Asia, America Latina e Africa firmano un documento contro l’economia fossile. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Appello delle chiese del sud del mondo per la tutela del Creato Articoli correlati "Offesa la tutela del Creato". Anatema di don Federico contro le auto allo Scotto"La proposta del parcheggio è lesiva della tutela del creato e della qualità delle relazioni delle persone nello spazio pubblico". Leggi anche: “I graffiti culturali delle chiese e delle cappelle di Cavallino”: la presentazione del volume Appello delle chiese del sud del mondo per la tutela del Creato Una selezione di notizie su Appello delle chiese del sud del mondo... Temi più discussi: Appello per la Colletta dei Cristiani in Terra Santa; Appello per la Colletta dei Cristiani in Terra Santa; Nella festa di San Giuseppe appello alla pace e per il lavoro; La Diocesi di Ragusa si mobilita per la Colletta di Terra Santa: l’appello del Vescovo La Placa. Striscia di Gaza: Patriarchi e Capi delle Chiese di Gerusalemme a Israele, concedere ai bimbi affetti da leucemia il permesso di curarsi a Gerusalemme, all’Augusta ...Concedere ai bambini di Gaza, cui è stata diagnosticata la leucemia, il permesso di recarsi all’Augusta Victoria Hospital sul Monte degli Ulivi, a Gerusalemme, per ricevere cure specialistiche ... agensir.it Colombia: nel Cauca minacciato un sacerdote, chiese danneggiate. L’appello dell’arcivescovoGiorni di vera e propria guerra, tra la popolazione terrorizzata. Accade a Buenos Aires, municipio colombiano del dipartimento del Cauca, nel sudovest del Paese. Gli attacchi del maggior gruppo ... agensir.it : La Corte d’Appello in Lussemburgo ha confermato la condanna a trent’anni di reclusione per i due responsabili dell’omicidio di Sonia Di Pinto, la 46enne originaria di Petacciato - facebook.com facebook Tor Tre Teste, gattina seviziata brutalmente. L'appello lanciato via Web: «Chi sa parli» x.com