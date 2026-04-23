Leporano il 25 aprile torna A Sud del Mondo | al Canneto Beach una giornata tra musica cultura e innovazione

Il 25 aprile a Leporano si terrà la manifestazione “A Sud del Mondo” al Canneto Beach, un evento che proporrà musica, cultura e innovazione. Durante la giornata si svolgeranno attività legate a musica, arte e sport, tutte ambientate sul mare. L’obiettivo è coinvolgere diversi pubblici e favorire incontri tra varie esperienze e linguaggi. L’iniziativa prevede momenti di intrattenimento e approfondimento, con l’obiettivo di creare un appuntamento dedicato alla comunità locale.

Tarantini Time Quotidiano Musica, arte, sport e innovazione si incontrano sul mare per una giornata che punta a coinvolgere pubblici diversi e creare connessioni tra esperienze e linguaggi. Sabato 25 aprile il Canneto Beach di Leporano ospita la quinta edizione di “A Sud del Mondo”, evento che negli anni si è consolidato come spazio di aggregazione e partecipazione. Dalle ore 10 fino a mezzanotte, il programma propone un calendario continuo di attività tra live, dj set, spettacoli, laboratori e momenti dedicati al confronto culturale. L’iniziativa, patrocinata dai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, ospiterà anche un punto informativo dedicato al reclutamento dei volontari.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Leporano, il 25 aprile torna “A Sud del Mondo”: al Canneto Beach una giornata tra musica, cultura e innovazione Notizie correlate 25 aprile nei quartieri di Padova Sud tra memoria, cultura e musicaI quartieri di Padova Sud festeggiano il 25 aprile con una serie di iniziative commemorative e culturali aperte a tutta la cittadinanza. Il 25 Aprile torna il Falkatraz Festival al Parco Kennedy: musica, libri, talk e cultura popolareFALCONARA MARITTIMA - Musica, cibo, laboratori, incontri, in una giornata di aggregazione per celebrare la liberazione d’Italia. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Dall’Agentic AI ai successi anni ’80: il 25 aprile al Canneto Beach; +++Eventi Puglia aprile 2026: cosa fare fino al 26 tra sagre, festival e mostre; Lecce, il 25 aprile via alla Rievocazione Storica del Vespa Club d’Italia; San Cesario di Lecce | Astràgali Teatro celebra il 25 aprile con La Resistenza. Canti per la festa della Liberazione. TORNA LA GRANDE FESTA DI “A SUD DEL MONDO” V EDIZIONE Musica live e dj set, swing, social dance e festa anni ‘80/’90, laboratori e spettacoli per bambini, artigianato, cultura, workshop, sport, innovazione, relax e networking. Sabato 25 aprile al Can - facebook.com facebook La riflessione del domenicano, perito al Concilio e conoscitore del Sud del mondo, portò una svolta su economia, bene comune e povertà. Leggi l'articolo di Luigino Bruni buff.ly/9kDlLXy x.com