Avvicinarsi alla montagna open day gratuito del Cai per nuove leve
Il Cai Ancona ha annunciato un open day gratuito programmato per il 16 maggio sul monte Conero. L’iniziativa è rivolta a chi ha interesse a scoprire la montagna e a condividere esperienze di escursionismo con altri appassionati. L’evento si svolgerà in un’area naturale ricca di boschi, cime e prati, offrendo l’opportunità di avvicinarsi alla montagna senza costi. È aperto a chi desidera conoscere meglio le attività del club e vivere una giornata all’aria aperta.
ANCONA - Ti piace la montagna? La compagnia di nuovi amici con cui condividere natura e camminate all'aria aperta tra boschi, cime e prati? Il Cai Ancona, club alpino italiano, ha organizzato per la giornata del 16 maggio un open day gratuito da fare sul monte Conero. Sarà una giornata di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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