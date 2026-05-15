Avvicinarsi alla montagna open day gratuito del Cai per nuove leve

Il Cai Ancona ha annunciato un open day gratuito programmato per il 16 maggio sul monte Conero. L’iniziativa è rivolta a chi ha interesse a scoprire la montagna e a condividere esperienze di escursionismo con altri appassionati. L’evento si svolgerà in un’area naturale ricca di boschi, cime e prati, offrendo l’opportunità di avvicinarsi alla montagna senza costi. È aperto a chi desidera conoscere meglio le attività del club e vivere una giornata all’aria aperta.

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