Ranieri Roma ufficiale la separazione | c’è anche la conferma di Gasperini sulla panchina Il comunicato del club giallorosso

Il club giallorosso ha annunciato ufficialmente la separazione dall’allenatore Ranieri. Contestualmente, è arrivata anche la conferma che Gasperini sarà alla guida della squadra nella prossima stagione. La comunicazione è stata pubblicata attraverso un documento ufficiale emanato dal club. Ranieri lascia il suo ruolo, mentre Gasperini viene confermato come nuovo allenatore, secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale.

di Angelo Ciarletta Ranieri Roma, ufficiale la separazione: c’è anche la conferma di Gasperini sulla panchina. Vediamo il comunicato della socirtà giallorossa. Dopo le polemiche delle ultime settimane, Claudio Ranieri ha lasciato la Roma. È stato proprio il club capitolino ad annunciare la decisione con un comunicato ufficiale, all’interno del quale è arrivata anche la conferma di Gasperini alla guida della squadra. CONTINASSA JUVE LIVE IL COMUNICATO – « L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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