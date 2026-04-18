Lazio arriva l’annuncio ufficiale | Polymarket nuovo main sponsor Ecco il comunicato del club

La Lazio ha annunciato ufficialmente il cambio di sponsor principale. Da oggi, il marchio Polymarket comparirà sulle maglie della squadra biancoceleste. La comunicazione è stata resa nota dal club attraverso un comunicato ufficiale, che conferma la presenza del nuovo partner sulla divisa degli atleti. L'azienda assume così il ruolo di sponsor principale, sostituendo quello precedente.

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