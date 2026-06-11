La festa di Sant’Antonio Tonfano celebra il patrono Si insedia il nuovo parroco

Durante la festa di Sant’Antonio, si sono svolte diverse cerimonie tra cui la processione, la benedizione del mare, la consegna della Bandiera blu e l’insediamento del nuovo parroco.

Dalla processione alla benedizione del mare, fino alla consegna della Bandiera blu e l’insediamento del nuovo parroco. La tradizionale festa di Sant’Antonio, patrono di Tonfano, regalerà due giorni ricchi di iniziative e novità. La partenza è fissata domani sera alle 21 alla chiesa di Sant’Antonio con il concerto in onore del santo, a cura della maestra Stefania Goti e alla presenza dell’organista Roberto Barsanti. Si esibiranno la corale "Sant’Antonio" di Marina, diretta da Stefania Goti, la schola cantorum "San Martino" di Pietrasanta, diretta dalla maestra Susanna Altemura, con l’organista Elena Ceragioli, e la corale "Santa Rita" di Viareggio, diretta dalla maestra Susanna Pellegrini, con l’organista Mariangela Ghilarducci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Festa di SantAntonio Abate | Monterotondo 2026 Ep.1

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